Nacional

CNTC critica restricción de movimiento para camiones durante Fiestas Patrias y carga contra los peajes

Como medida frente al aumento del flujo vehicular durante Fiestas Patrias, desde el MOP se establecieron restricciones horarias durante el 17, 18, 20 y 21 de septiembre.

Joaquín Barrientos 
Joaquín Barrientos
Santiago, 04 de Septiembre de 2025. Accidente dentro del túnel Lo Prado genera corte de tránsito en la Ruta 68 hacia Santiago generando atochamiento de kilómetros, con buses varados y personas retornando a la V región Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

La Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC) criticó este domingo las medidas que se aplicarán sobre los camiones durante el transcurso de estas Fiestas Patrias, con una serie de restricciones para su circulación en la Ruta 5 y Ruta 68 durante las celebraciones.

Es injustificable que la autoridad, vía decretos, restrinja la circulación de camiones durante el día, obligando a nuestros conductores a trasladarse en horarios nocturnos, cuando la mayoría de ellos descansa. Esta medida desconoce sus derechos laborales y los expone a condiciones inadecuadas de trabajo”, criticó Sergio Pérez, presidente de la CNTC.

Desde el gremio consideran las medidas una vulneración a sus derechos laborales y humanos. Además, advierten que aunque muchos centros de distribución de productos se mantendrán cerrados durante las celebraciones, hay cargas esenciales que todavía requerirán el trabajo de los camioneros.

JUAN EDUARDO LOPEZ/ATON CHILE

Por otro lado, el gremio también criticó el cobro de peajes por parte del Estado, en un sistema que consideran se ha transformado en “un verdadero impuesto”.

“Finalmente, son los usuarios quienes deben asumir esos costos, mientras el Estado se beneficia con recursos que no se reflejan en mejoras viales. Esta lógica recaudatoria debe revisarse y reformular el sistema de concesiones en Chile”, afirmó Pérez.

Según el dirigente, a pesar de los altos pagos en peajes, todavía persisten una serie de deficiencias en la carreteras.

“Nosotros hace tiempo hemos solicitado a las autoridades reforzar la seguridad vial y aumentar las áreas de descanso, pero nada se concreta. Lo grave es que aquí se prioriza la recaudación por sobre la seguridad de los usuarios”, recalcó.

Medidas del gobierno por Fiestas Patrias

Desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ya han desarrollado un plan de contingencia para contener las salidas masivas que se desarrollarán en el contexto de las celebraciones de Fiestas Patrias.

En ese contexto, esperan la salida de más de 1 millón de vehículos desde la Región Metropolitana solamente.

Por ello, además de incentivar el peaje a luca para vehículos livianos durante ciertos horarios durante el miércoles 17 y el jueves 18, también se consideró una restricción para el tránsito de camiones.

Concretamente, esta clase de vehículo no se podrán movilizar durante el día, el miércoles 17 de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Entre Enlace Vespucio y Enlace Algarrobo), en la Ruta 5 Sur (Entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén) y en la Ruta 5 Norte (Entre Enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay). Se aplicará también en las mismas rutas y tramos, entre las 09:00 y las 15:00 horas del jueves 18.

Se espera que la medida también se replique el sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

