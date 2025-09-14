“El amor que ustedes profesan por nuestra patria es algo sano”: Boric tras asistir a su último Te Deum Evangélico

El Presidente de la República, Gabriel Boric, participó este domingo en una nueva ceremonia del Te Deum Evangélico, que se desarrolla por lo general durante los días previos a la celebración de Fiestas Patrias.

Con la presencia de distintas autoridades de gobierno y del mundo evangélico, este año se desarrolla la 50° versión de esta actividad, instaurada en 1975 para generar una instancia de acercamiento con el mundo evangélico y cómo símil a su contraparte católica.

Hoy en día la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile lidera la organización del Te Deum Evangélico, bajo la guía del obispo presidente y gobernante de la Catedral Evangélica de Puente Alto, Edmundo Zenteno Céspedes.

Tras participar de la ceremonia, el mandatario destacó la colaboración de las iglesias evangélicas en nuestro país.

“Son 50 años desde que los evangélicos oran oficialmente por Chile, porque no me cabe ninguna duda que lo han hecho desde el comienzo de su presencia en nuestro país. Y en verdad a mí me sorprende mucho lo que logran. La convicción, la firmeza, el amor que expresan en no solo lo que creen, sino por Chile”, resaltó el mandatario.

“Independiente que podamos tener diferencias que son legítimas en una democracia, creo que el amor que ustedes profesan por nuestra patria es algo sano y el que yo agradezco . Y valoro mucho también las palabras de los obispos, también nuestra capellán de La Moneda. Y estoy contento, muy contento porque este tipo de cosas nos unen, nos unen como país”, agregó al respecto.

El Presidente también resaltó parte de la predicación realizada por el reverendo Eduardo Cid, respecto al amor al prójimo como a uno mismo y respecto a las poblaciones más vulnerables.

“Creo que ese mensaje de amor, de carestía, de buena fe, de mirar a los ojos y entregar un mensaje de amor y reconocerse como iguales, sin diferencias de clase, y el llamado a la igualdad también que hace el obispo, creo que es súper, súper valioso. Ojalá todos quienes estaban en esta sala y quienes pudieron verlo por televisión también lo escuchen, porque independiente de compartir o no la fe, creo que acá hay principios que son válidos universalmente, así que yo los valoro mucho”, destacó.