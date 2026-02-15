SUSCRÍBETE POR $1100
    Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

    La Región Metropolitana experimentará un alza en las temperaturas máximas durante el 17 de febrero.

    Por 
    Catalina Aliste
    Diego Martin

    La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por un Evento de Altas Temperaturas Extremas que afectará este martes 17 de febrero a zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

    En la región de Coquimbo, se esperan temperaturas entre 33 y 35 °C en la cordillera de la costa, así como en la precordillera y valles precordilleranos. En Valparaíso, los valores oscilarían entre 28 y 30 °C en el litoral, mientras que en la cordillera de la costa podrían alcanzar entre 35 y 37 °C.

    En cuanto a la Región Metropolitana, se pronostican máximas de entre 33 y 35 °C en la cordillera de la costa, y entre 34 y 36 °C en el valle y la precordillera.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Como indica el organismo, este tipo de temperaturas corresponde a fenómenos meteorológicos de severidad moderada, con probabilidad de generar riesgos en las personas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y siguiendo las instrucciones de las autoridades a lo largo de los días, especialmente quienes realicen actividades al aire libre o expuestas a las condiciones climáticas.

    Imagen: Dirección Meteorológica de Chile
