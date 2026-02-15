Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un aviso por un Evento de Altas Temperaturas Extremas que afectará este martes 17 de febrero a zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana.

En la región de Coquimbo, se esperan temperaturas entre 33 y 35 °C en la cordillera de la costa, así como en la precordillera y valles precordilleranos. En Valparaíso, los valores oscilarían entre 28 y 30 °C en el litoral, mientras que en la cordillera de la costa podrían alcanzar entre 35 y 37 °C.

En cuanto a la Región Metropolitana, se pronostican máximas de entre 33 y 35 °C en la cordillera de la costa, y entre 34 y 36 °C en el valle y la precordillera.

Desde el martes: pronostican temperaturas de hasta 36°C en tres regiones de la zona centro-norte Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Como indica el organismo, este tipo de temperaturas corresponde a fenómenos meteorológicos de severidad moderada, con probabilidad de generar riesgos en las personas, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada y siguiendo las instrucciones de las autoridades a lo largo de los días, especialmente quienes realicen actividades al aire libre o expuestas a las condiciones climáticas.