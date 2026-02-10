Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

La Roja Sub 17 en el Torneo Internacional de Jóvenes Promesas 2026. Foto referencial redes sociales @laroja

Este martes continúa la participación de la Selección Chilena Sub 17 en el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026.

El equipo dirigido por Ariel Leporati se enfrenta este martes a Talleres de Córdoba, organizadores del campeonato que se desarrolla en Argentina.

Para esta fecha el cuadro local llega con buenos ánimos, tras imponerse ante Argentina en el debut, al lograr un resultado 2-1 con goles de Joaquín Muñoz y Amaro Pérez.

Cuándo juega Talleres vs. Chile

El partido de Talleres de Córdoba contra Chile es este martes, 10 de febrero, a las 17:10 horas.

Para este compromiso los equipos se miden en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli de Argentina.

Este partido corresponde al segundo de cuatro cruces programados para la Roja Sub 17, que mañana enfrentará a Venezuela y el viernes a Ecuador.

Dónde ver a la Roja Sub 17

Los partidos del Torneo Internacional Jóvenes Promesas se transmiten de forma gratuita y online en la página de CHV Deportes y en la aplicación MiCHV de la señal.