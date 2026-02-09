SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

    El calendario de actividades se extiende hasta el domingo 22 de febrero en la edición de Milano-Cortina en Italia.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde ver las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026. Foto: Team Chile Instagram

    Ya se están desarrollando las competencias en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, el importante evento deportivo del primer semestre que tiene lugar en Italia.

    Las actividades comenzaron durante la semana pasada y el viernes se presentó la ceremonia inaugural de la cita, que tendrá programación hasta el domingo 22 de febrero, gracias al desempeño de cientos de deportivas de variadas disciplinas.

    Entre los participantes destacan cuatro integrantes de la delegación chilena, donde nuestro país cuenta con la representación por parte de Stephanie Joffroy (esquí acrobático), Matilde Schwencke (esquí alpino), Sebastián Endrestad (esquí de fondo) y Tomás Holscher, esquiador de 18 años que se sumó al grupo nacional tras la lesión de Henrik Von Appen.

    Dónde ver los Juegos Olímpicos de Invierno

    Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 se pueden ver mediante las plataformas de Chilevisión, como la aplicación MiCHV y la página de CHV Deportes.

    Otra alternativa para ver las competencias es el canal de Youtube de Claro Sports, que también cuenta con la cobertura del evento.

    Para conocer la programación con las competencias por día y sus horarios, se dispone del calendario oficial en este enlace.

