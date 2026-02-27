Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

Este jueves tuvo lugar la quinta y penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026, donde el número de humor estuvo a cargo de Piare con P.

La comediante se presentó en la jornada del 26 de febrero, tras la exitosa puesta en escena de Mon Laferte y previo al espectáculo de Yandel Sinfónico.

La comediante, cuyo nombre real es Piare Muñoz, conquistó al público con una rutina rápida y cargada de experiencias personales.

Con todo, la humorista se ganó el cariño del Monstruo en su debut en la Quinta Vergara, donde fue premiada con la Gaviota de Plata y de Oro.

Dónde ver a Piare con P en Viña 2026

La rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026 se encuentra en la plataforma Mega Go.

La plataforma requiere crear una cuenta para ingresar desde computador, teléfono o smart TV y permite revisar las presentaciones del evento de este año.