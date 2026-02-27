SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    La comediante se ganó el cariño del público en su debut en la Quinta Vergara.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026 SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Este jueves tuvo lugar la quinta y penúltima noche del Festival de Viña del Mar 2026, donde el número de humor estuvo a cargo de Piare con P.

    La comediante se presentó en la jornada del 26 de febrero, tras la exitosa puesta en escena de Mon Laferte y previo al espectáculo de Yandel Sinfónico.

    La comediante, cuyo nombre real es Piare Muñoz, conquistó al público con una rutina rápida y cargada de experiencias personales.

    Con todo, la humorista se ganó el cariño del Monstruo en su debut en la Quinta Vergara, donde fue premiada con la Gaviota de Plata y de Oro.

    Dónde ver a Piare con P en Viña 2026

    La rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026 se encuentra en la plataforma Mega Go.

    La plataforma requiere crear una cuenta para ingresar desde computador, teléfono o smart TV y permite revisar las presentaciones del evento de este año.

    Más sobre:Festival de ViñaFestival de Viña 2026ViñaViña 2026HumorPiare con PPiare con P Viña 2026RutinaRutina completaDónde verVer en streaming

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La otra advertencia del embajador Judd al gobierno de Boric y que suspendió proyecto chino en Chile

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    Presidente de Asociación de Gendarmes arremete contra el gobierno y señala que reforma a Gendarmería haría un “tremendo daño”

    Gobierno afirma que entregarán la Región de La Araucanía a la próxima administración con índices de violencia “a la extinción”

    Lo más leído

    1.
    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    2.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    3.
    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026

    Estos son los artistas que se presentan el viernes en la última noche del Festival de Viña 2026

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 27 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La otra advertencia del embajador Judd al gobierno de Boric y que suspendió proyecto chino en Chile
    Chile

    La otra advertencia del embajador Judd al gobierno de Boric y que suspendió proyecto chino en Chile

    Ministra Marisol Rojas Moya asumirá en marzo: Fernando Carreño Ortega se despide de la presidencia de Corte de Santiago

    Dónde ver la rutina completa de Piare con P en el Festival de Viña 2026

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”
    Negocios

    Ministro Grau celebra cifras del mercado laboral: “Hemos superado la meta que nos pusimos como gobierno”

    Complejo inicio de año para la economía chilena: en enero cae la producción industrial, las manufacturas y la minería

    El desempleo sube y la creación de nuevos puestos de trabajo se desacelera en trimestre noviembre-enero

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo
    El Deportivo

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Escándalo en Costa Rica: la agresión a Lionel Messi por parte de un fanático en partido del Inter Miami

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara
    Cultura y entretención

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Mon Laferte marca el peak de audiencia en Viña y se convierte en lo más visto en TV desde la nueva medición de rating

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región
    Mundo

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Hillary Clinton afirma haber sido consultada por OVNIs y el “Pizzagate” en su comparecencia ante el Congreso sobre Epstein

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?