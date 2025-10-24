SUSCRÍBETE
¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

El Servel informará sobre los datos para la siguiente jornada de sufragios del 16 de noviembre, incluyendo a los llamados como vocales de mesa.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
¿Dónde voto por las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias? Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde este sábado se encontrará disponible la información electoral para el próximo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias.

Los datos del Servicio Electoral (Servel) indican el local de votación y también si la persona resultó llamada para desempeñarse como vocal de mesa durante la jornada del 16 de noviembre.

Dónde voto

El local de votación y otros datos se podrán revisar en la página consulta.servel.cl con el RUN, a partir del 25 de octubre.

El Servicio Electoral también facilitará la información llamando al número 600 6000 166 o desde el extranjero al +56 229153265.

Vocales de mesa

Para las personas designadas como vocales de mesa que no puedan presentarse deberán presentar sus excusas entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre:

Los motivos válidos para excusarse de la labor corresponden a los siguientes, según detalla la Ley 18.700:

  • Tener más de 70 años de edad.
  • Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.
  • Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.
  • Durante el periodo de embarazo.
  • Padre o madre de un menor de 2 años.
  • Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.
  • Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.
  • Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cada condición deberá acreditarse con la documentación correspondiente ante la Junta Electoral. El listado de las mismas y su forma de contactarlas se puede revisar en este enlace.

Luego del proceso de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, que incluye a los designados como reemplazantes.

Cabe recordar que cada persona que asiste a cumplir con la función cuenta con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por su parte, incumplir con la obligación se traduce en multas desde 2 a 8 UTM, equivalentes a montos desde $139.000 hasta $556.000 aproximadamente.

“No significa renunciar a nuestros principios”: Grupo de más de 100 figuras de centro y de izquierda entregan respaldo a Matthei

Oposición apoya idea del gobierno de incorporar en reajuste del sector público norma para postergar reavalúo de propiedades

Republicanos reciben anticipo de $529 millones y suben al podio de partidos con más aporte fiscal para campaña

Kast eleva la tensión con Boric y advierte: “Vamos a ir por usted”

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Perú por la Liga de Naciones Femenina

Rating del jueves 23 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

