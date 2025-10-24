¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?
El Servel informará sobre los datos para la siguiente jornada de sufragios del 16 de noviembre, incluyendo a los llamados como vocales de mesa.
Desde este sábado se encontrará disponible la información electoral para el próximo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias.
Los datos del Servicio Electoral (Servel) indican el local de votación y también si la persona resultó llamada para desempeñarse como vocal de mesa durante la jornada del 16 de noviembre.
Dónde voto
El local de votación y otros datos se podrán revisar en la página consulta.servel.cl con el RUN, a partir del 25 de octubre.
El Servicio Electoral también facilitará la información llamando al número 600 6000 166 o desde el extranjero al +56 229153265.
Vocales de mesa
Para las personas designadas como vocales de mesa que no puedan presentarse deberán presentar sus excusas entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre:
Los motivos válidos para excusarse de la labor corresponden a los siguientes, según detalla la Ley 18.700:
- Tener más de 70 años de edad.
- Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.
- Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.
- Durante el periodo de embarazo.
- Padre o madre de un menor de 2 años.
- Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.
- Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.
- Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.
Cada condición deberá acreditarse con la documentación correspondiente ante la Junta Electoral. El listado de las mismas y su forma de contactarlas se puede revisar en este enlace.
Luego del proceso de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, que incluye a los designados como reemplazantes.
Cabe recordar que cada persona que asiste a cumplir con la función cuenta con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.
Por su parte, incumplir con la obligación se traduce en multas desde 2 a 8 UTM, equivalentes a montos desde $139.000 hasta $556.000 aproximadamente.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.