¿Dónde voto en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias?

Desde este sábado se encontrará disponible la información electoral para el próximo proceso de elecciones presidenciales y parlamentarias.

Los datos del Servicio Electoral (Servel) indican el local de votación y también si la persona resultó llamada para desempeñarse como vocal de mesa durante la jornada del 16 de noviembre.

Dónde voto

El local de votación y otros datos se podrán revisar en la página consulta.servel.cl con el RUN, a partir del 25 de octubre .

El Servicio Electoral también facilitará la información llamando al número 600 6000 166 o desde el extranjero al +56 229153265.

Vocales de mesa

Para las personas designadas como vocales de mesa que no puedan presentarse deberán presentar sus excusas entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre:

Los motivos válidos para excusarse de la labor corresponden a los siguientes, según detalla la Ley 18.700:

Tener más de 70 años de edad.

Estar ausente del país o radicado en alguna localidad distante a más de 300 kilómetros o con la que no haya comunicaciones expedidas.

Estar comprendido entre las causales de inhabilidad o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.

Durante el periodo de embarazo.

Padre o madre de un menor de 2 años.

Cuidadores de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, además de quienes se desempeñen en establecimientos de larga estadía.

Encontrarse física o mentalmente imposibilitado de ejercer la función.

Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cada condición deberá acreditarse con la documentación correspondiente ante la Junta Electoral. El listado de las mismas y su forma de contactarlas se puede revisar en este enlace.

Luego del proceso de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, que incluye a los designados como reemplazantes.

Cabe recordar que cada persona que asiste a cumplir con la función cuenta con el pago de dos tercios de Unidas de Fomento, es decir, alrededor de $26.000.

Por su parte, incumplir con la obligación se traduce en multas desde 2 a 8 UTM, equivalentes a montos desde $139.000 hasta $556.000 aproximadamente.