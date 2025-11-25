Dónde y a qué hora ver a Ajax vs. Benfica por la Champions League
El cuadro de Países Bajos recibe al conjunto de Portugal por la quinta fecha del campeonato.
Arranca la Fecha 5 de la Champions League y uno de los primeros cruces de la jornada enfrenta a Ajax de Ámsterdam contra Benfica.
Ambos equipos llegan en un mal momento en el contexto del campeonato internacional, en los últimos lugares de la tabla y sin registrar victorias recientes.
Cuándo juega Ajax vs. Benfica
El partido de Ajax contra Benfica es este martes, 25 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el recinto deportivo Johan Cruyff Arena de Países Bajos.
Dónde ver a Ajax vs. Benfica
El partido de Ajax contra Benfica se transmite en el canal ESPN Premium.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
