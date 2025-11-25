Dónde y a qué hora ver a Ajax vs. Benfica por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Benfica por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @slbenfica

Arranca la Fecha 5 de la Champions League y uno de los primeros cruces de la jornada enfrenta a Ajax de Ámsterdam contra Benfica.

Ambos equipos llegan en un mal momento en el contexto del campeonato internacional, en los últimos lugares de la tabla y sin registrar victorias recientes.

Cuándo juega Ajax vs. Benfica

El partido de Ajax contra Benfica es este martes, 25 de noviembre, a las 14:45 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el recinto deportivo Johan Cruyff Arena de Países Bajos.

Dónde ver a Ajax vs. Benfica

El partido de Ajax contra Benfica se transmite en el canal ESPN Premium .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.