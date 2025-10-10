Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming. Foto referencial

Este viernes continúan las Eliminatorias europeas rumbo al próximo Mundial de Fútbol 2026, donde Alemania se mide contra Luxemburgo.

Las selecciones juegan por la tercera fecha del grupo 1, en búsqueda de avanzar hacia la cita mundialera.

Cuándo juega Alemania vs. Luxemburgo

El partido de Alemania vs. Luxemburgo por las Eliminatorias es este viernes, 10 de octubre, a las 15:45 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el estadio PreZero Arena de Sinsheim.

Dónde ver a Alemania vs. Luxemburgo