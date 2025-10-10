Dónde y a qué hora ver a Alemania vs. Luxemburgo por TV y streaming
Las selecciones se miden este viernes por las Eliminatorias europeas para el próximo Mundial 2026.
Este viernes continúan las Eliminatorias europeas rumbo al próximo Mundial de Fútbol 2026, donde Alemania se mide contra Luxemburgo.
Las selecciones juegan por la tercera fecha del grupo 1, en búsqueda de avanzar hacia la cita mundialera.
Cuándo juega Alemania vs. Luxemburgo
El partido de Alemania vs. Luxemburgo por las Eliminatorias es este viernes, 10 de octubre, a las 15:45 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el estadio PreZero Arena de Sinsheim.
Dónde ver a Alemania vs. Luxemburgo
El partido de Alemania vs. Luxemburgo se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
