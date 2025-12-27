Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League

Este sábado avanza la Fecha 18 de la Premier League, donde Arsenal recibe a Brighton & Hoven Albion.

Los Gunners actualmente lideran la tabla del fútbol inglés y llegan a la jornada tras alzarse por 1-0 ante Everton, mientras que su rival empató sin goles con Sunderland.

Cuándo juega Arsenal vs. Brighton

El partido de Arsenal contra Brighton es este sábado, 27 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Inglaterra para este compromiso.

Dónde ver a Arsenal vs. Brighton

El partido de Arsenal contra Brighton se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.