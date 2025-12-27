Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Brighton por la Premier League
Los clubes se miden este sábado por la Fecha 18 de la Premier League.
Este sábado avanza la Fecha 18 de la Premier League, donde Arsenal recibe a Brighton & Hoven Albion.
Los Gunners actualmente lideran la tabla del fútbol inglés y llegan a la jornada tras alzarse por 1-0 ante Everton, mientras que su rival empató sin goles con Sunderland.
Cuándo juega Arsenal vs. Brighton
El partido de Arsenal contra Brighton es este sábado, 27 de diciembre, a las 12:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Emirates Stadium de Inglaterra para este compromiso.
Dónde ver a Arsenal vs. Brighton
El partido de Arsenal contra Brighton se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
