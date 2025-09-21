Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Manchester City por la Premier League en TV y streaming
El partido termina de definir los cruces por la Fecha 5 de la liga inglesa.
Este domingo finalizan los cruces programados por la Fecha 5 de la Premier League, donde el último duelo corresponde al de Arsenal contra Manchester City.
Los Gunners llegan a la jornada tras imponerse por 3-0 ante Nottingham Forest en la liga local, mismo resultado que obtuvo el conjunto ciudadano tras vencer al Manchester United.
Cuándo juega Arsenal vs. Manchester City
El partido del Arsenal contra Manchester City es este domingo, 21 de septiembre, a las 12:30 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el Emirates Stadium de Londres.
Dónde ver a Arsenal vs. Manchester City
El partido de Arsenal vs. Manchester City se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
