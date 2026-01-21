Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming
Los equipos se miden por la Fecha 7 de la Champions League.
Este miércoles finalizan los cruces por la Fecha 7 de la Champions League, donde Atalanta se mide contra Athletic Club.
Los italianos se mantienen en el octavo lugar de la tabla de posiciones y llegan tras alzarse por 2-1 contra Chelsea en la jornada anterior.
Por su parte, los españoles se encuentran en décimo lugar y vienen de empatar sin goles con PSG.
Cuándo juega Atalanta vs. Athletic Club
El partido de Atalanta contra Athletic Club es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Gewiss Stadium de Italia.
Dónde ver a Atalanta vs. Athletic Club
El partido de Atalanta contra Athletic Club se transmite en el canal ESPN4.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
