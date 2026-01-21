Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Athletic Club en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @athleticclub

Este miércoles finalizan los cruces por la Fecha 7 de la Champions League, donde Atalanta se mide contra Athletic Club.

Los italianos se mantienen en el octavo lugar de la tabla de posiciones y llegan tras alzarse por 2-1 contra Chelsea en la jornada anterior.

Por su parte, los españoles se encuentran en décimo lugar y vienen de empatar sin goles con PSG.

Cuándo juega Atalanta vs. Athletic Club

El partido de Atalanta contra Athletic Club es este miércoles, 21 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Gewiss Stadium de Italia.

Dónde ver a Atalanta vs. Athletic Club

El partido de Atalanta contra Athletic Club se transmite en el canal ESPN4 .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.