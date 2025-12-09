VOTA INFORMADO por $1100
    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Los italianos reciben al cuadro inglés por la Fecha 6 de la Champions League.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming. Foto referencial de archivo @chelseafc Servicios / La Tercera

    Este martes arranca la Fecha 6 de la Champions League, donde Atalanta recibe como local a Chelsea.

    Los italianos llegan a la jornada tras imponerse por 3-0 ante Eintracht Frankfurt, mismo resultado que celebraron los ingleses ante Barcelona a finales de noviembre.

    Cuándo juega Atalanta vs. Chelsea

    El partido de Atalanta contra Chelsea es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este cruce los equipos se miden en el Gewiss Stadium de Italia.

    Dónde ver a Atalanta vs. Chelsea

    El partido de Atalanta contra Chelsea se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueAtalantaChelseaAtalanta - ChelseaUEFAChampions League hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteHorario

