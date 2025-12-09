Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming. Foto referencial de archivo @chelseafc

Este martes arranca la Fecha 6 de la Champions League, donde Atalanta recibe como local a Chelsea.

Los italianos llegan a la jornada tras imponerse por 3-0 ante Eintracht Frankfurt, mismo resultado que celebraron los ingleses ante Barcelona a finales de noviembre.

Cuándo juega Atalanta vs. Chelsea

El partido de Atalanta contra Chelsea es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce los equipos se miden en el Gewiss Stadium de Italia.

Dónde ver a Atalanta vs. Chelsea

El partido de Atalanta contra Chelsea se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.