Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming
Los italianos reciben al cuadro inglés por la Fecha 6 de la Champions League.
Este martes arranca la Fecha 6 de la Champions League, donde Atalanta recibe como local a Chelsea.
Los italianos llegan a la jornada tras imponerse por 3-0 ante Eintracht Frankfurt, mismo resultado que celebraron los ingleses ante Barcelona a finales de noviembre.
Cuándo juega Atalanta vs. Chelsea
El partido de Atalanta contra Chelsea es este martes, 9 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce los equipos se miden en el Gewiss Stadium de Italia.
Dónde ver a Atalanta vs. Chelsea
El partido de Atalanta contra Chelsea se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.