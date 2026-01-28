Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Sporting de Lisboa por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @sportingcp

Este miércoles Athletic Club recibe a Sporting de Lisboa por el día de partidos simultáneos de la Champions League, que llegó a su octava fecha.

El cuadro del País Vasco llega viene de alzarse por 3-2 contra Atalanta. Por su parte, el conjunto de Portugal hizo lo propio en la jornada anterior, dejando un marcador por 2-1 ante el PSG.

Cuándo juega Athletic vs. Sporting

El partido de Athletic Club contra Sporting de Lisboa es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Estadio de San Mamés de Bilbao.

Dónde ver a Athletic vs. Sporting

El partido de Athletic contra Sporting se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.