Dónde y a qué hora ver a Atlético Madrid vs. Club Brujas por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @atleticodemadrid

Regresa la acción a la Champions League y esta semana se desarrolla el partido de vuelta entre Atlético Madrid y Club Brujas.

Los equipos se miden por su segundo cruce de playoffs, al que ambos llegan empatados con 3 goles cada uno en el resultado global, por lo que este duelo es fundamental para definir el avance en la máxima cita europea.

Cuándo juega Atlético Madrid vs. Brujas

El partido de Atlético de Madrid contra Club Brujas es este martes, 24 de febrero, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Riyadh Air Metropolitano de España.

Dónde ver a Atlético Madrid vs. Brujas

El partido de Atlético de Madrid contra Club Brujas se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces por la Champions League van en la plataforma Disney+, en el Plan Premium.