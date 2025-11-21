Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Audax Italiano recibe a Everton durante este viernes en un partido válido por la Fecha 28 de la Liga de Primera.

Los Itálicos siguen en la clasificación a la Copa Sudamericana, mientras que los Ruleteros buscan mantenerse fuera de la zona de descenso.

Cuándo juega Audax Italiano vs. Everton

El partido de Audax Italiano contra Everton es este viernes, 21 de noviembre, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Florida.

Dónde ver a Audax Italiano vs. Everton

El partido de Audax Italiano contra Everton se transmite en el canal TNT .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en HBO Max.