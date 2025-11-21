Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Japón por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo

Este viernes arrancan los cuartos de final del Mundial Sub 17 en Qatar y el partido inicial enfrenta a Austria contra Japón.

Los europeos se instalaron en la etapa tras dejar en el camino a Inglaterra por 4-0, mientras que el cuadro asiático se impuso ante Corea del Norte en el desempate por penales.

Cuándo juega Austria vs. Japón

El partido de Austria contra Japón por el Mundial Sub 17 es este viernes, 21 de noviembre, a las 9:30 horas de Chile.

Dónde ver a Austria vs. Japón

El partido de Austria contra Japón se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.