Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal

Este miércoles continúan los cruces por los octavos de final de la Champions League, donde el Bayer Leverkusen recibe a Arsenal en su duelo de ida.

Los alemanes siguen en competencia tras superar los playoffs, mientras que los Gunners se mantuvieron a la espera de dichos resultados, tras haber obtenido la clasificación directa.

Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. Arsenal

El partido de Bayer Leverkusen contra Arsenal es este miércoles, 11 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio BayArena de Alemania.

Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal

El partido de Bayer Leverkusen contra Arsenal se transmite en el canal ESPN .

De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.