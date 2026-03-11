Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League
Los clubes se miden en Alemania por su duelo de ida de los octavos de final.
Este miércoles continúan los cruces por los octavos de final de la Champions League, donde el Bayer Leverkusen recibe a Arsenal en su duelo de ida.
Los alemanes siguen en competencia tras superar los playoffs, mientras que los Gunners se mantuvieron a la espera de dichos resultados, tras haber obtenido la clasificación directa.
Cuándo juega Bayer Leverkusen vs. Arsenal
El partido de Bayer Leverkusen contra Arsenal es este miércoles, 11 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio BayArena de Alemania.
Dónde ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal
El partido de Bayer Leverkusen contra Arsenal se transmite en el canal ESPN.
De forma online, la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
