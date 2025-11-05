Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League
Los equipos juegan en Portugal durante este miércoles por la Fecha 4 del torneo.
Benfica recibe al Bayer Leverkusen durante este miércoles, en el marco de la cuarta fecha de la Champions League.
El cuadro de Lisboa arrastra una anterior caída por 0-3 contra Newcastle United.
Por su parte, los alemanes también vienen de lamentar una derrota por 2-7 contra el PSG en la jornada pasada.
Cuándo juega Benfica vs. Bayer Leverkusen
El partido de Benfica vs. Bayer Leverkusen es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso los equipos se miden en el Estádio da Luz de Portugal.
Dónde ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen
El partido de Benfica contra Bayer Leverkusen se transmite en el canal ESPN7.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.