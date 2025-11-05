Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League. Foto referencial de archivo Instagram @slbenfica

Benfica recibe al Bayer Leverkusen durante este miércoles, en el marco de la cuarta fecha de la Champions League.

El cuadro de Lisboa arrastra una anterior caída por 0-3 contra Newcastle United.

Por su parte, los alemanes también vienen de lamentar una derrota por 2-7 contra el PSG en la jornada pasada.

Cuándo juega Benfica vs. Bayer Leverkusen

El partido de Benfica vs. Bayer Leverkusen es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso los equipos se miden en el Estádio da Luz de Portugal.

Dónde ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen

El partido de Benfica contra Bayer Leverkusen se transmite en el canal ESPN7 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.