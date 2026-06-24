Dónde y a qué hora ver a Bosnia y Herzegovina vs. Qatar en TV y streaming
Las selecciones del Grupo B salen a la cancha por la tercera fecha del Mundial.
Este miércoles arranca la tercera fecha del Mundial 2026 y uno de los primeros partidos enfrenta a Bosnia y Herzegovina con Qatar por el Grupo B.
La escuadra balcánica viene de caer por 1-4 ante Suiza en la segunda jornada, mientras que los qataríes lamentaron un reciente 0-6 contra Canadá.
Cuándo juega Bosnia y Herzegovina vs. Qatar
El partido de Bosnia y Herzegovina contra Qatar es este miércoles 24 de junio a las 15:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Seattle de Estados Unidos para este compromiso.
Dónde ver a Bosnia y Herzegovina vs. Qatar
El partido de Bosnia y Herzegovina contra Qatar se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por DGO y Paramount+.
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