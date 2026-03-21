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    Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Liverpool en TV y streaming

    Los Reds juegan como visitantes por la Fecha 31 de la Premier League.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Liverpool. Foto referencial de archivo sitio web liverpoolfc.com Servicios / La Tercera

    Este domingo Liverpool visita a Brighton & Hove Albion, en el marco de la Fecha 31 de la Premier League.

    Los Reds vienen de empatar a 1 con Tottenham Hotspur en la jornada anterior de la liga inglesa, además de celebrar su avance a los cuartos de final de la Champions League, con miras a su duelo contra el PSG en abril.

    Por su parte, los locales llegan a la fecha tras tras alzarse ante Sunderland por la cuenta mínima en el partido anterior.

    Cuándo juega Brighton vs. Liverpool

    El partido de Brighton contra Liverpool es este sábado, 21 de marzo, a las 9:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Brighton Stadium de Inglaterra para este compromiso.

    Dónde ver a Brighton vs. Liverpool

    El partido de Brighton contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.

    De forma online, la Premier League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

    Más sobre:FútbolPremier LeagueLiverpoolBrightonBrighton - LiverpoolDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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