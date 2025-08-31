Dónde y a qué hora ver a Brighton vs. Manchester City por la Premier League
Los clubes se miden este domingo por la tercera fecha del torneo inglés.
Este domingo se terminan de de definir los cruces por la tercera de la Premier League y llega el turno del duelo entre Brighton contra Manchester City.
Los locales vienen de caer por 0-2 ante Everton, misma situación que enfrentó el cuadro ciudadano, perdiendo ante Tottenham la semana pasada.
Cuándo juega Brighton vs. Manchester City
El partido de Brighton vs. Manchester City es este domingo, 31 de agosto, a las 09:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el American Express Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Brighton vs. Manchester City
El partido de Brighton vs. Manchester City se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
