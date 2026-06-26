Dónde y a qué hora ver a Cabo Verde vs. Arabia Saudita en TV y streaming
Las selecciones se miden por la tercera fecha del Mundial 2026.
Cabo Verde se enfrenta a Arabia Saudita este viernes en el marco del Mundial 2026, por la tercera fecha del Grupo H.
El conjunto insular viene de empatar a 2 con Uruguay, mientras que el combinado de medio oriente se presenta tras una derrota por 0-4 ante España.
Cuándo juega Cabo Verde vs. Arabia Saudita
El partido de Cabo Verde contra Arabia Saudita es este viernes 26 de junio a las 20:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Estadio Houston de Texas, Estados Unidos.
Dónde ver a Cabo Verde vs. Arabia Saudita
El partido de Cabo verde contra Arabia Saudita se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por las plataformas DGO y Paramount+.
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