Quiroz celebra aprobación de vetos presidenciales a artículos de la megarreforma: “El cuerpo legal queda perfeccionado”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó la aprobación en la Cámara de Diputados de los vetos supresivos a artículos de la megarreforma que fueron incorporados por la oposición durante su tramitación y que ahora deberán ser revisados por el Senado.

Así, la observación número 1 del Presidente José Antonio Kast, al artículo 32 sobre la prohibición del anatocismo -el cobro de intereses sobre intereses-, fue respaldada por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones.

La observación número 2, al artículo 39, relacionado con el “derecho al olvido”, fue aprobada por 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones; mientras que la observación número 3, al artículo 40, sobre el pago a 30 días para las pymes, obtuvo 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.

Una vez conocido el resultado, Quiroz valoró la aprobación de las enmiendas correctivas impulsadas por el Ejecutivo al megaproyecto.

“En la práctica, como de hecho lo informaron en su oportunidad el Banco Central y la CMF, anatocismo y derecho al olvido, en la forma en que fueron formuladas, existen en nuestra legislación ambas figuras, pero de un modo mucho más precisas y generan consecuencias que son adversas”, aseguró el secretario de Estado.

En la misma línea, señaló que “lo mismo que el pago a 30 días, donde las propias dañadas podían ser las propias empresas medianas y pequeñas”.

“Con esto, el cuerpo legal de la Ley de Reconstrucción queda perfeccionado y vamos hacia adelante con lo último que resta para tener esta ley definitivamente convertida en cuerpo normativo que rija el destino del país y que permita un rápido dinamismo y crecimiento económico”, afirmó Quiroz.

Respecto de los requerimientos ante el Tribunal Constitucional (TC) que restan en la tramitación de la iniciativa del gobierno, Quiroz planteó que “el TC es una etapa legítima considerada en nuestro orden jurídico y estamos muy tranquilos, pensamos que toda la normativa en este proyecto es coherente con nuestra Constitución y la ley”.