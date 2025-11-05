Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17
Las selecciones del Grupo K se miden durante este miércoles.
Canadá se mide contra Uganda en el debut del Grupo K del Mundial Sub 17.
Las selecciones comparten la fase de grupos con Francia y Chile, partido que también se desarrolla durante este miércoles.
Cuándo juega Canadá vs. Uganda
El partido de Canadá contra Uganda por el Mundial Sub 17 es este miércoles, 5 de noviembre, a las 12:45 horas.
Dónde ver a Canadá vs. Uganda
El partido de Canadá contra Uganda se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
