Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20. Foto redes sociales @laroja

Este fin de semana siguen los compromisos para Chile, que enfrenta a Uruguay en una nueva jornada por el campeonato Sudamericano Femenino Sub 20.

Se trata del tercer duelo para las seleccionadas juveniles, luego de sus anteriores partidos contra Paraguay y Colombia.

Cuándo juega Chile vs. Uruguay

El partido de Chile contra Uruguay es este domingo, 8 de febrero, a las 18:00 horas.

Dónde ver a Chile vs. Uruguay

El partido de la Roja Femenina Sub 20 se transmite por Canal 13 y en la señal DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce por el torneo Sudamericano se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, la aplicación 13GO y 13.cl.