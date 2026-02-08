SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Llega el tercer compromiso de la Roja por el campeonato internacional juvenil.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20. Foto redes sociales @laroja

    Este fin de semana siguen los compromisos para Chile, que enfrenta a Uruguay en una nueva jornada por el campeonato Sudamericano Femenino Sub 20.

    Se trata del tercer duelo para las seleccionadas juveniles, luego de sus anteriores partidos contra Paraguay y Colombia.

    Cuándo juega Chile vs. Uruguay

    El partido de Chile contra Uruguay es este domingo, 8 de febrero, a las 18:00 horas.

    Dónde ver a Chile vs. Uruguay

    El partido de la Roja Femenina Sub 20 se transmite por Canal 13 y en la señal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce por el torneo Sudamericano se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, la aplicación 13GO y 13.cl.

