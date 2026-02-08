Dónde y a qué hora ver a Chile contra Uruguay por el Sudamericano Femenino Sub 20
Llega el tercer compromiso de la Roja por el campeonato internacional juvenil.
Este fin de semana siguen los compromisos para Chile, que enfrenta a Uruguay en una nueva jornada por el campeonato Sudamericano Femenino Sub 20.
Se trata del tercer duelo para las seleccionadas juveniles, luego de sus anteriores partidos contra Paraguay y Colombia.
Cuándo juega Chile vs. Uruguay
El partido de Chile contra Uruguay es este domingo, 8 de febrero, a las 18:00 horas.
Dónde ver a Chile vs. Uruguay
El partido de la Roja Femenina Sub 20 se transmite por Canal 13 y en la señal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce por el torneo Sudamericano se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, la aplicación 13GO y 13.cl.
