Dónde y a qué hora ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda por el amistoso internacional
Las selecciones se miden por la fecha FIFA durante este martes.
Ecuador se enfrenta con Nueva Zelanda continuando con los partidos amistosos internacionales de la fecha FIFA de noviembre.
Se trata del último desafío del año para el cuadro latinoamericano tras su empate sin goles contra Canadá.
Cuándo juega Ecuador vs. Nueva Zelanda
El partido de Ecuador contra Nueva Zelanda es este martes, 18 de noviembre, a las 22:30 horas.
Las selecciones se miden en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.
Dónde ver a Ecuador vs. Nueva Zelanda
El partido de Ecuador contra Nueva Zelanda se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De forma online, el cruce amistoso se encuentra en la plataforma DGO.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.