Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Este martes se desarrollan los cruces por la segunda fecha del Mundial Sub 20, donde Egipto se mide contra Nueva Zelanda por el grupo A.

Los Faraones vienen de perder en el debut contra Japón, misma situación en la que se encuentra su ahora rival, tras caer ante Chile por 2-1 el pasado fin de semana.

Cuándo juega Egipto vs. Nueva Zelanda

El partido de Egipto contra Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20 es este martes, 30 de septiembre, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Egipto vs. Nueva Zelada