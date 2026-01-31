SUSCRÍBETE POR $1100
    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming

    Los clubes se miden este sábado por la Fecha 22 del campeonato español.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Barcelona en TV y streaming. Foto referencial de archivo

    Barcelona vuelve a la acción por LaLiga de España y este fin de semana visita a Elche en el marco de la Fecha 22.

    Los actuales líderes de la tabla llegan tras un anterior triunfo ante Oviedo en la liga local además de celebrar su participación en los octavos de la Champions League. Elche, por su parte, viene de caer por 2-3 ante Levante.

    Cuándo juega Elche vs. Barcelona

    El partido de Elche contra Barcelona es este sábado, 31 de enero, a las 17:00 horas de Chile.

    Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Martínez Valero de España.

    Dónde ver a Elche vs. Barcelona

    El partido de Elche contra Barcelona se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, el cruce de LaLiga se encuentra en la plataforma DGO.

