Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20

Este domingo continúan los cruces por los cuartos de final del torneo juvenil.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

Este domingo siguen los cruces por los cuartos de final del Mundial Sub 20 y llega el turno del enfrentamiento de Estados Unidos contra Marruecos.

Los norteamericanos se instalaron en la etapa tras derrotar a Italia, mientras que los africanos se impusieron ante Corea del Sur en su último partido.

Cuándo juega Estados Unidos vs. Marruecos

El partido de Estados Unidos vs. Marruecos por el Mundial Sub 20 es este domingo, 12 de octubre, a las 17:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Estados Unidos vs. Marruecos

El partido de Estados Unidos vs. Marruecos se transmite en el canal DSports y de forma online en la plataforma DGO.

