Dónde y a qué hora ver a Getafe vs. Real Madrid en TV y streaming
El partido se juega durante este domingo y es válido por la Fecha 9 de LaLiga de España.
Getafe y Real Madrid se enfrentan este domingo en uno de los últimos cruces programados por la Fecha 9 de LaLiga de España.
Los locales vienen de caer por 1-2 ante Osasuna en el torneo local, mientras que los blancos llegan tras un triunfo por 3-1 conseguido ante Villarreal.
Cuándo juega Getafe vs. Real Madrid
El partido de Getafe vs. Real Madrid por LaLiga es este domingo, 19 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los merengues visitan a su rival en el Estadio Coliseum de España.
Dónde ver a Getafe vs. Real Madrid
El partido de Getafe vs. Real Madrid se transmite por televisión en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce de LaLiga se puede ver dentro de la plataforma DGO.
