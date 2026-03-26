Dónde y a qué hora ver a Italia vs. Irlanda del Norte en TV y streaming
Los equipos se miden en el marco del repechaje europeo al Mundial 2026.
Uno de los esperados partidos de este jueves es el enfrentamiento entre Italia e Irlanda del Norte, que se miden en el marco del repechaje europeo al próximo Mundial de Fútbol 2026.
La Azzurra llega como favorita a este compromiso, donde se juega la posibilidad de ser parte de la cita global tras perderse los últimos dos campeonatos, en 2018 y 2022.
Los clubes juegan en el marco de la primera fase del repechaje, por lo que el ganador de este duelo se enfrentará ante el vencedor entre Gales y Bosnia, por el pase a la clasificación a la Copa del Mundo.
Cuándo juega Italia vs. Irlanda del Norte
El partido de Italia contra Irlanda del Norte es este jueves, 26 de marzo, a las 14:45 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el estadio New Balance Arena de Bérgamo.
Dónde ver a Italia vs. Irlanda del Norte
El partido de Italia contra Irlanda del Norte se transmite en el canal ESPN.
De forma online las eliminatorias van por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
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