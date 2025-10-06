Dónde y a qué hora ver a Libertad .vs Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Este lunes continúa el desafío para la Universidad de Chile con su participación en la Copa Libertadores Femenina y se mide contra el club Libertad.

Las Leonas, participantes del Grupo D, vienen de igualar sin goles contra Nacional de Uruguay en la primera jornada, mientras que el cuadro de Paraguay también comenzó con un empate, dejando un resultado 1-1 ante Deportivo Cali.

Cuándo juega Libertad vs. Universidad de Chile

El partido de Libertad contra Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina es este lunes, 6 de octubre, a las 20:00 horas.

Por esta segunda fecha, las Leonas visitan el Estadio Florencio Sola de Argentina.

Dónde ver a U. de Chile Femenino

Los partidos de la Copa Libertadores Femenina se transmite en la plataforma Pluto TV y en el canal de Youtube de Conmebol.