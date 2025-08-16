Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs Barcelona por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial de archivo: fcbarcelona.es

Comienza una nueva temporada de LaLiga de España y uno de los primeros partidos enfrenta a Mallorca contra Barcelona.

El cuadro azulgrana buscará defender el título obtenido en la edición 2024/2025 del torneo y llega tras alzarse victorioso en sus partidos de preparación.

Cuándo juega Mallorca vs. Barcelona

El partido de Mallorca vs. Barcelona es este sábado, 16 de agosto, a las 13:30 horas de Chile.

Los locales reciben a los culés en el Estadi de Son Moix de España.

Dónde ver a Mallorca vs. Barcelona