Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming
Los azulgrana comenzarán con la defensa del título en la nueva temporada del torneo español.
Comienza una nueva temporada de LaLiga de España y uno de los primeros partidos enfrenta a Mallorca contra Barcelona.
El cuadro azulgrana buscará defender el título obtenido en la edición 2024/2025 del torneo y llega tras alzarse victorioso en sus partidos de preparación.
Cuándo juega Mallorca vs. Barcelona
El partido de Mallorca vs. Barcelona es este sábado, 16 de agosto, a las 13:30 horas de Chile.
Los locales reciben a los culés en el Estadi de Son Moix de España.
Dónde ver a Mallorca vs. Barcelona
El partido de Mallorca vs. Barcelona se transmite en el canal ESPN2 y de forma online en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
