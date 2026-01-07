Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton por la Premier League. Foto referencial Instagram

Avanza la Premier League, que en su Fecha 21 enfrenta al Manchester City contra Brighton & Hove Albion.

El cuadro ciudadano se encuentra en segundo lugar de la tabla de posiciones y buscará alcanzar a Arsenal, actual líder del torneo inglés.

Los locales vienen de empatar a 1 con Chelsea, mientras que los visitantes celebraron una anterior victoria por 2-0 ante Burnley en la liga local.

Cuándo juega Manchester City vs. Brighton

El partido del Manchester City contra Brighton es este miércoles, 7 de enero, a las 14:30 horas de Chile.

Los clubes juegan la fecha de la Premier League en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester City vs. Brighton

El partido del Manchester City contra Brighton se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.