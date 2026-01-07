Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming
Los ciudadanos reciben a su rival en el Etihad Stadium por la Fecha 21 de la Premier League
Avanza la Premier League, que en su Fecha 21 enfrenta al Manchester City contra Brighton & Hove Albion.
El cuadro ciudadano se encuentra en segundo lugar de la tabla de posiciones y buscará alcanzar a Arsenal, actual líder del torneo inglés.
Los locales vienen de empatar a 1 con Chelsea, mientras que los visitantes celebraron una anterior victoria por 2-0 ante Burnley en la liga local.
Cuándo juega Manchester City vs. Brighton
El partido del Manchester City contra Brighton es este miércoles, 7 de enero, a las 14:30 horas de Chile.
Los clubes juegan la fecha de la Premier League en el Etihad Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Manchester City vs. Brighton
El partido del Manchester City contra Brighton se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, los cruces de la Premier League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
