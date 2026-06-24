Dónde y a qué hora ver a Marruecos vs. Haití en TV y streaming
Las selecciones del Grupo C juegan la tercera fecha del Mundial 2026.
Este miércoles comienza el desarrollo de los partidos por la tercera fecha del Mundial 2026, donde Marruecos se mide contra Haití por el Grupo C.
El combinado africano viene de alzarse ante Escocia por la cuenta mínima, mientras que el conjunto del Caribe arrastra una derrota por 0-3 ante Brasil.
Cuándo juega Marruecos vs. Haití
El partido de Marruecos contra Haití es este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Atlanta de Georgia, Estados Unidos.
Dónde ver a Marruecos vs. Haití
El partido de Marruecos contra Haití se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
La cobertura online del cruce va por las plataformas DGO y Paramount+.
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