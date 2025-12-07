Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming. Foto referencial

Se desarrollan los últimos cruces por la Liga de Primera, que en su Fecha 30 enfrenta a Ñublense con Cobresal.

Los Mineros se mantienen en posición de clasificar a la Copa Sudamericana, un puesto que Colo Colo persigue también en su duelo con Audax Italiano.

Cuándo juega Ñublense vs. Cobresal

El partido de Ñublense contra Cobresal es este domingo, 7 de diciembre, a las 18:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal Oyarzún Arenas de Chillán.

Dónde ver a Ñublense vs. Cobresal

El partido de Ñublense contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.