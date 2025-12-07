Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming
Los clubes se miden por la última fecha de la Liga de Primera en Chillán.
Se desarrollan los últimos cruces por la Liga de Primera, que en su Fecha 30 enfrenta a Ñublense con Cobresal.
Los Mineros se mantienen en posición de clasificar a la Copa Sudamericana, un puesto que Colo Colo persigue también en su duelo con Audax Italiano.
Cuándo juega Ñublense vs. Cobresal
El partido de Ñublense contra Cobresal es este domingo, 7 de diciembre, a las 18:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal Oyarzún Arenas de Chillán.
Dónde ver a Ñublense vs. Cobresal
El partido de Ñublense contra Cobresal se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
