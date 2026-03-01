Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming
La Fecha 5 de la Liga de Primera enfrenta a los clubes este domingo en Chillán.
Este domingo Ñublense recibe a Universidad Católica, en el marco de la quinta fecha de la Liga de Primera.
Los locales se mantienen en la lucha por los primeros puestos de la tabla y se presentan tras alzarse ante Unión La Calera por la cuenta mínima.
Por su parte, los cruzados también celebraron un anterior triunfo ante Coquimbo Unido, gracias a un resultado 3-1 obtenido como locales.
Cuándo juega Ñublense vs. UC
El partido de Ñublense contra la Universidad Católica es este domingo, 1 de marzo, a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas de Chillán para este compromiso.
Dónde ver a Ñublense vs. UC
El partido de Ñublense contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, el cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.
