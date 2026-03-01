Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Universidad Católica en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este domingo Ñublense recibe a Universidad Católica, en el marco de la quinta fecha de la Liga de Primera.

Los locales se mantienen en la lucha por los primeros puestos de la tabla y se presentan tras alzarse ante Unión La Calera por la cuenta mínima.

Por su parte, los cruzados también celebraron un anterior triunfo ante Coquimbo Unido, gracias a un resultado 3-1 obtenido como locales.

Cuándo juega Ñublense vs. UC

El partido de Ñublense contra la Universidad Católica es este domingo, 1 de marzo, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal Nelson Oyarzún Arenas de Chillán para este compromiso.

Dónde ver a Ñublense vs. UC

El partido de Ñublense contra la Universidad Católica se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera va por la plataforma HBO Max.