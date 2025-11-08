Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming. Foto referencial de archivo

O’Higgins recibe a Ñublense durante este fin de semana, en el marco de la Fecha 27 de la Liga de Primera.

Los rancagüinos se mantienen en la zona de clasificación con miras a la próxima Copa Libertadores, mientras que su rival intentará obtener una victoria que le permita sumar puntos.

Cuándo juega O’Higgins vs. Ñublense

El partido de O’Higgins contra Ñublense es este sábado, 8 de noviembre, a las 20:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a O’Higgins vs. Ñublense

El partido de O’Higgins contra Ñublense se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.