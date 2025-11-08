Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Ñublense en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado por la Fecha 27 de la Liga de Primera.
O’Higgins recibe a Ñublense durante este fin de semana, en el marco de la Fecha 27 de la Liga de Primera.
Los rancagüinos se mantienen en la zona de clasificación con miras a la próxima Copa Libertadores, mientras que su rival intentará obtener una victoria que le permita sumar puntos.
Cuándo juega O’Higgins vs. Ñublense
El partido de O’Higgins contra Ñublense es este sábado, 8 de noviembre, a las 20:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Dónde ver a O’Higgins vs. Ñublense
El partido de O’Higgins contra Ñublense se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.