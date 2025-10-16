Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Continúan los cruces por la segunda fecha de la Champions League Femenina y Paris Saint-Germain recibe a Real Madrid durante este jueves.

Las francesas vienen de caer por 0-4 ante Wolfsburgo en el debut, mientras que las españolas celebraron un contundente 6-2 ante Roma.

Cuándo juega PSG vs. Real Madrid

El partido de PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina es este jueves, 16 de octubre, a las 16:00 horas.

Las locales reciben a su rival en el Campus PSG de Poissy, Francia.

Dónde ver a PSG vs. Real Madrid

El partido de PSG vs. Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

Para ver la Champions League Femenina de forma online se dispone del servicio Disney+, que incluye el evento deportivo en su Plan Premium.