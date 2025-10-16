Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina
El cruce se juega este jueves por la segunda fecha del campeonato internacional.
Continúan los cruces por la segunda fecha de la Champions League Femenina y Paris Saint-Germain recibe a Real Madrid durante este jueves.
Las francesas vienen de caer por 0-4 ante Wolfsburgo en el debut, mientras que las españolas celebraron un contundente 6-2 ante Roma.
Cuándo juega PSG vs. Real Madrid
El partido de PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina es este jueves, 16 de octubre, a las 16:00 horas.
Las locales reciben a su rival en el Campus PSG de Poissy, Francia.
Dónde ver a PSG vs. Real Madrid
El partido de PSG vs. Real Madrid se transmite en el canal ESPN.
Para ver la Champions League Femenina de forma online se dispone del servicio Disney+, que incluye el evento deportivo en su Plan Premium.
