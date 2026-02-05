Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina
Este jueves se desarrolla una nueva versión del clásico femenino por los cuartos de final del campeonato.
Llega una nueva edición del clásico español femenino con el cruce entre Real Madrid y Barcelona, en el marco de los cuartos de final de la Copa de la Reina.
Los clubes se miden en suelo madrileño durante esta tarde, luego del primer partido de la jornada entre Real Sociedad y Badalona.
Cuándo juega Real Madrid vs. Barcelona
El partido femenino del Real Madrid contra Barcelona es este jueves, 5 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Para este cruce de la Copa de la Reina, los equipos se enfrentan en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Barcelona
El partido femenino de Real Madrid contra Barcelona se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, el cruce por la Copa de la Reina se encuentra en Disney+, dentro del Plan Premium.
