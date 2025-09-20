Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming
Los clubes se miden este sábado por la Fecha 5 de la liga española.
Esta semana continúan los cruces del fútbol español con una nueva jornada de LaLiga, donde el Real Madrid recibe a Espanyol.
Los locales llegan a la Fecha 5 tras alzarse por 2-1 ante Real Sociedad, mientras su rival hizo lo propio celebrando un resultado 3-2 ante Mallorca.
Cuándo juega Real Madrid vs. Espanyol
El partido del Real Madrid vs. Espanyol es este sábado, 20 de septiembre, a las 11:15 horas de Chile.
Los merengues reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu.
Dónde ver a Real Madrid vs. Espanyol
El partido de Real Madrid vs. Espanyol se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
