Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial de archivo @realmadrid (X).

Esta semana continúan los cruces del fútbol español con una nueva jornada de LaLiga, donde el Real Madrid recibe a Espanyol.

Los locales llegan a la Fecha 5 tras alzarse por 2-1 ante Real Sociedad, mientras su rival hizo lo propio celebrando un resultado 3-2 ante Mallorca.

Cuándo juega Real Madrid vs. Espanyol

El partido del Real Madrid vs. Espanyol es este sábado, 20 de septiembre, a las 11:15 horas de Chile.

Los merengues reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu.

Dónde ver a Real Madrid vs. Espanyol