Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming
Los merengues se mantienen en busca del liderazgo y tienen su siguiente compromiso como locales.
Este sábado el Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el marco de la Fecha 24 de LaLiga de España.
Los merengues se presentan con localía a su favor en su búsqueda por ascender en la tabla local, actualmente liderada por Barcelona, y llegan tras una reciente victoria por 2-0 ante Valencia.
Por su parte, la Real también celebró un reciente triunfo por el campeonato español, donde se alzó por 3-1 ante Elche.
Cuándo juega Real Madrid vs. Real Sociedad
El partido del Real Madrid contra Real Sociedad es este sábado, 14 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.
Dónde ver a Real Madrid vs. Real Sociedad
El partido del Real Madrid contra Real Sociedad se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
