Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Real Sociedad en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Este sábado el Real Madrid recibe a la Real Sociedad en el marco de la Fecha 24 de LaLiga de España.

Los merengues se presentan con localía a su favor en su búsqueda por ascender en la tabla local, actualmente liderada por Barcelona, y llegan tras una reciente victoria por 2-0 ante Valencia.

Por su parte, la Real también celebró un reciente triunfo por el campeonato español, donde se alzó por 3-1 ante Elche.

Cuándo juega Real Madrid vs. Real Sociedad

El partido del Real Madrid contra Real Sociedad es este sábado, 14 de febrero, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Santiago Bernabéu para este compromiso.

Dónde ver a Real Madrid vs. Real Sociedad

El partido del Real Madrid contra Real Sociedad se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de LaLiga va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.