Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Los equipos se miden este miércoles por la primera fecha del torneo internacional.

Sandar Estrella Oporto 
Sandar Estrella Oporto
Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo realmadrid.com Servicios / La Tercera

Este miércoles continúan los cruces por la primera jornada de la Champions League Femenina y llega el turno del enfrentamiento de Real Madrid contra Roma.

Las españolas dirigidas por Pau Quesada tienen su primer desafío deportivo contra el conjunto italiano como locales.

Cuándo juega Real Madrid vs. Roma

El partido de Real Madrid contra Roma por la Champions League Femenina es este miércoles, 8 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.

Los equipos se miden en el Estadio Alfredo Di Stéfano de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Roma

El partido de Real Madrid contra Roma se transmite en el canal ESPN.

De forma online, la Champions League Femenina se puede ver en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.

