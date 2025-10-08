Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina
Los equipos se miden este miércoles por la primera fecha del torneo internacional.
Este miércoles continúan los cruces por la primera jornada de la Champions League Femenina y llega el turno del enfrentamiento de Real Madrid contra Roma.
Las españolas dirigidas por Pau Quesada tienen su primer desafío deportivo contra el conjunto italiano como locales.
Cuándo juega Real Madrid vs. Roma
El partido de Real Madrid contra Roma por la Champions League Femenina es este miércoles, 8 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.
Los equipos se miden en el Estadio Alfredo Di Stéfano de España.
Dónde ver a Real Madrid vs. Roma
El partido de Real Madrid contra Roma se transmite en el canal ESPN.
De forma online, la Champions League Femenina se puede ver en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
