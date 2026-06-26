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    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Irak en TV y streaming

    Las selecciones del Grupo I juegan la tercera fecha del Mundial este viernes.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Irak en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Football Senegal

    Avanza la tercera fecha del Mundial 2026, donde Senegal se mide contra Irak por el Grupo I.

    El cuadro africano viene de caer por 2-3 ante Noruega, mientras que su rival también registró una reciente derrota por 0-3 ante Francia.

    Cuándo juega Senegal vs. Irak

    El partido de Senegal contra Irak es este viernes 26 de junio a las 15:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Toronto de Canadá.

    Dónde ver a Senegal vs. Irak

    El partido de Senegal contra Irak se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

    La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.

    Más sobre:FútbolMundialMundial 2026Copa del MundoCopa del Mundo 2026Mundial de FútbolMundial de Fútbol 2026SenegalIrakSenegal - IrakDónde verHorarioHora ChileVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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