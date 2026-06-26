Dónde y a qué hora ver a Senegal vs. Irak en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales Football Senegal

Avanza la tercera fecha del Mundial 2026, donde Senegal se mide contra Irak por el Grupo I.

El cuadro africano viene de caer por 2-3 ante Noruega, mientras que su rival también registró una reciente derrota por 0-3 ante Francia.

Cuándo juega Senegal vs. Irak

El partido de Senegal contra Irak es este viernes 26 de junio a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se trasladan hasta el Estadio Toronto de Canadá.

Dónde ver a Senegal vs. Irak

El partido de Senegal contra Irak se transmite en el canal DSports 2 de DirecTV.

La cobertura online del duelo va por las plataformas DGO y Paramount+.