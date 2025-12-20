Dónde y a qué hora ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool en TV y streaming
Los Reds visitan a su rival por la Fecha 17 de la Premier League.
Este sábado se desarrollan gran parte de los cruces por la Fecha 17 de la Premier League, donde Tottenham Hotspur recibe al Liverpool.
Los locales vienen de caer por 0-3 en la jornada anterior contra Nottingham Forest, mientras que los Reds celebraron un triunfo por 2-0 ante Brighton.
Cuándo juega Tottenham Hotspur vs. Liverpool
El partido de Tottenham Hotspur contra Liverpool es este sábado, 20 de diciembre, a las 14:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.
Dónde ver a Tottenham Hotspur vs. Liverpool
El partido de Tottenham Hotspur contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.
De forma online, el cruce de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
