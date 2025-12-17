Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Twente recibe al Real Madrid por la sexta fecha de la Champions League femenina durante este miércoles, jornada en la que se desarrollarán los nueve cruces en simultáneo.

Las locales vienen de caer por 0-1 ante Arsenal, mientras que las españolas se presentan tras celebrar un 2-0 contra Wolfsburgo.

Cuándo juega Twente vs. Real Madrid

El partido de Twente contra Real Madrid es este miércoles, 17 de diciembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio De Grolsch Veste de Países Bajos.

Dónde ver a Twente vs. Real Madrid

El partido de Twente contra Real Madrid por la Champions League Femenina se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.