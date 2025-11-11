OFERTA ELECCIONES $990
    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17

    Se trata de un duelo decisivo para el Grupo K del campeonato juvenil.

    Sandar Estrella Oporto
    Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Francia por el Mundial Sub 17. Foto referencial fff.fr

    Uganda se mide contra Francia en un partido decisivo para el Grupo K en el Mundial Sub 17, conjunto que las selecciones comparten con Chile.

    Ambos equipos van en búsqueda de una victoria, donde los europeos necesitan un punto para asegurar su paso a la siguiente etapa.

    Cuándo juega Uganda vs. Francia

    El partido de Uganda contra Francia por el Mundial Sub 17 es este martes, 11 de noviembre, a las 9:30 horas.

    Dónde ver a Uganda vs. Francia

    El partido de Uganda vs. Francia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.

