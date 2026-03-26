Dónde y a qué hora ver el amistoso de Brasil vs. Francia en TV y streaming
Las selecciones se miden en Massachusetts en el marco de los compromisos internacionales de la jornada.
Comienzan los partidos amistosos internacionales por la fecha FIFA, donde uno de los principales eventos de este jueves es el choque de Brasil contra Francia.
Se trata de un importante compromiso para ambos equipos, que comienzan a prepararse para lo que será el próximo Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.
El duelo también tiene la particularidad de enfrentar a dos compañeros del Real Madrid, donde Vinícius Jr. y Kylian Mbappé saldrán a la cancha por sus respectivas selecciones.
Cuándo juega Brasil vs. Francia
El partido amistoso de Brasil contra Francia es este jueves, 26 de marzo, a las 17:00 horas de Chile.
Las selecciones se miden en el Gillette Stadium de Massachusetts, Estados Unidos.
Dónde ver a Brasil vs. Francia
El partido de Brasil contra Francia se transmite en el canal ESPN.
Para ver el amistoso internacional de forma online se dispone de la plataforma Disney+, que lo incluye en su Plan Premium.
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