Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Dónde ver el partido amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming. Foto referencial Instagram

Esta semana se cierra la fecha FIFA de octubre de amistosos internacionales, donde Colombia se enfrenta a Canadá.

La Tricolor viene de alzarse ante México y busca continuar con buenos resultados con miras al próximo Mundial de Fútbol 2026.

Cuándo juega Colombia vs. Canadá

El partido amistoso de Colombia contra Canadá es este martes, 14 de octubre, a las 21:00 horas de Chile.

Para este compromiso, las selecciones se trasladan al Sports Illustrated Stadium de Estados Unidos.

Dónde ver a Colombia vs. Canadá

El partido de Colombia vs. Canadá se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

Para ver el cruce de forma online se dispone del catálogo de la plataforma DGO.